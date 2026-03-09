Scuola: EcoFrame, un progetto che trasforma gli studenti in protagonisti attivi dello sviluppo sostenibile

Il mondo della scuola e la forza culturale del grande schermo si incontrano in EcoFrame, il nuovo progetto di educazione all’immagine che mette al centro gli studenti, trasformandoli in promotori culturali consapevoli e protagonisti attivi del dibattito sui temi dello sviluppo sostenibile. L’iniziativa segna l’avvio di un percorso innovativo che unisce la visione cinematografica in sala alla riflessione critica sulle sfide ambientali, sociali ed economiche del presente.

EcoFrame rappresenta non più soltanto un’esplorazione delle professioni del cinema, ma un approfondimento del film come sistema complesso di linguaggi e significati. L’obiettivo è fornire a studenti e docenti strumenti per leggere e interpretare l’opera audiovisiva in modo critico, cogliendone le connessioni con la realtà contemporanea e con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Il progetto è realizzato da Anec Lazio, capofila dell’iniziativa, nell’ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la scuola promosso da Mic – ministero della Cultura e Mim – ministero dell’Istruzione e del merito. EcoFrame può contare su una rete di partner istituzionali e scientifici che ne rafforzano la qualità e l’impianto metodologico: il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza Università di Roma, Ispra – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Green Cross Italia Ets, il Centro servizi culturali Alghero della Società umanitaria e l’Azienda speciale Parco di Porto Conte – Servizio Educazione ambientale e Fruizione – Ufficio Ceas – Parco/Amp.

Il cuore del progetto, spiega una nota, è lo sviluppo sostenibile, affrontato attraverso il linguaggio cinematografico come strumento privilegiato di conoscenza e sensibilizzazione. Il percorso formativo prevede visioni guidate, seminari, attività collaborative e incontri con esperti, in un dialogo costante tra educazione all’immagine e educazione civica. Particolare attenzione è dedicata alla valutazione dell’impatto, attraverso questionari, focus group e monitoraggi in itinere, così da garantire efficacia e qualità dell’esperienza formativa.

Per gli studenti, EcoFrame propone un itinerario modulare che culmina nella loro trasformazione in veri promotori culturali: saranno infatti chiamati a presentare e discutere i film all’interno delle proprie comunità scolastiche, esercitando competenze critiche, comunicative e organizzative. Per le classi del triennio delle scuole secondarie di secondo grado, la partecipazione sarà riconosciuta ai fini dei Pcto – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Parallelamente, i docenti prenderanno parte a un corso di alta formazione che supera il modello della lezione frontale, favorendo approcci interattivi e una visione sistemica delle tematiche affrontate.

Elemento distintivo del progetto è la centralità dell’esperienza in sala. Anec Lazio coinvolge attivamente le sale cinematografiche di Lazio, Umbria, Abruzzo e Sardegna, riportando studenti e insegnanti davanti al grande schermo per vivere il cinema come evento collettivo e momento di crescita culturale. L’ingresso alle proiezioni è gratuito per studenti e docenti, a conferma della volontà di rendere l’esperienza accessibile e inclusiva.

La presentazione ufficiale del progetto si terrà nel pomeriggio di oggi, 9 marzo, alle 15, presso la sede di Anec Lazio, in via Vicenza 5/A, a Roma.

