Pace: Roma, il 15 marzo un concerto promossa dalla Fondazione Di Liegro per invocarla attraverso la musica

In un tempo segnato da conflitti e profonde tensioni internazionali, la Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro promuove il Concerto per la Pace, in programma domenica 15 marzo 2026, ore 16:00, nella cornice della Basilica dei Santi XII Apostoli, nel cuore di Roma.

Protagonista del pomeriggio sarà l’esecuzione di brani tratti da “The Armed Man: A Mass for Peace” del compositore gallese Karl Jenkins, una delle opere contemporanee più intense e toccanti dedicate al tema della guerra e della riconciliazione. Accanto a queste musiche risuoneranno le composizioni di Domenico M. Stella, in un dialogo sonoro capace di attraversare il dolore dei conflitti e di aprire uno spazio di speranza. A dirigere l’ensemble, di circa 120 persone tra coro e orchestra, sarà il Maestro Andrea Marzà, che guiderà il pubblico in un percorso musicale di forte impatto emotivo, trasformando la Basilica in un luogo di invocazione corale alla pace come valore e aspirazione, consapevoli che la guerra non è un destino inevitabile.

La Fondazione, che porta avanti l’eredità di don Luigi Di Liegro – fondatore della Caritas di Roma – rinnova così la propria missione, scegliendo la musica come linguaggio universale capace di unire culture, popoli e generazioni. “Portare “The Armed Man: A Mass for Peace” nel cuore di Roma – dichiara Luigina Di Liegro, Segretaria Generale della Fondazione – non è soltanto un’iniziativa culturale, ma un gesto concreto di impegno civile. Don Luigi ci ha insegnato che la pace non si proclama, ma si costruisce attraverso la cura delle relazioni, l’ascolto degli ultimi, la bellezza che educa il cuore e orienta le coscienze. In un mondo attraversato da troppe ferite, vogliamo che questa musica diventi preghiera. La pace non è una fragile utopia. Come ci ricorda Papa Leone, una pace “disarmata e disarmante” è una scelta quotidiana che nasce da ciascuno di noi”.

L’iniziativa è realizzata con il contributo di BCC Roma e Casa & Co., e gode del patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

