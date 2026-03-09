Otto marzo: durante “Le donne che fanno grande il Lazio” la Regione ha premiato Chiara Amirante

In occasione della Giornata internazionale della donna, nell’ambito dell’evento “Le donne che fanno grande il Lazio” promosso dalla Regione Lazio, è stata conferita un’onorificenza a Chiara Amirante, fondatrice della comunità di diritto pontificio Nuovi Orizzonti, realtà oggi presente con 230 centri in tutto il mondo e più di 700mila cavalieri della Luce.
Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e dall’assessore Simona Baldassarre, quale segno di gratitudine e stima per il suo instancabile impegno a favore delle persone più fragili e vulnerabili, in particolare giovani e adulti vittime di dipendenze, disagio sociale, tratta e marginalità.
Attraverso l’opera di Nuovi Orizzonti, Amirante – si legge in un comunicato – ha promosso percorsi di accoglienza, recupero e reinserimento sociale, offrendo a migliaia di persone una concreta possibilità di rinascita. Fondata nel Lazio, l’opera si è progressivamente estesa a livello nazionale e internazionale, diventando un punto di riferimento nel campo della solidarietà, della promozione umana e della cultura della speranza. Il premio rappresenta un significativo tributo al valore sociale e umano di una donna che, con determinazione e fede, ha saputo trasformare il dolore in opportunità di riscatto, contribuendo a rendere il Lazio terra di accoglienza, inclusione e innovazione sociale.
“Questo riconoscimento – ha dichiarato Amirante – non è per me, ma per tutte le persone che ogni giorno scelgono di rialzarsi e per le tante donne che, anche nelle situazioni più difficili, continuano a donare amore e speranza. Dedico questo premio alla grande famiglia di Nuovi Orizzonti e a tutti coloro che credono che nessuna vita sia perduta e che ogni ferita possa diventare luce”. Secondo Baldassarre, “premiare Chiara Amirante significa riconoscere il valore concreto di un impegno che ha generato un impatto sociale profondo nel nostro territorio e oltre. La sua opera rappresenta un esempio straordinario di come la forza e la determinazione di una donna possano trasformarsi in una rete di accoglienza e rinascita capace di cambiare il destino di migliaia di persone”.
Otto marzo: durante “Le donne che fanno grande il Lazio” la Regione ha premiato Chiara Amirante
