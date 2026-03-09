Terremoto Centro Italia: diocesi Macerata, riapertura dell’Abazia di San Firmano a Montelupone

Mercoledì 11 marzo, nella memoria liturgica di S. Firmano, verrà riaperta al culto l’Abazia a lui dedicata, nel Comune di Montelupone. L’inaugurazione si terrà a partire dalle ore 10.15, con il taglio del nastro, i saluti delle Autorità e la presentazione dei lavori. Seguirà poi la messa presieduta dal vescovo di Macerata, mons. Nazzareno Marconi. Lo rende noto la stessa diocesi che ringrazia l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e il Comune di Montelupone per “la preziosa collaborazione istituzionale e sul piano tecnico-amministrativo”. La diocesi esprime, inoltre, “la propria gratitudine, a tutti coloro che, a vario titolo e livello, hanno partecipato alla realizzazione dell’intervento”.

