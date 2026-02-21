Parlamento Ue: “Don Luigi Sturzo. Un’eredità politica per l’Europa dei Popolari”. Convegno a Bruxelles

“Don Luigi Sturzo. Un’eredità politica per l’Europa dei Popolari”: è il tema del convegno promosso da Gruppo Ppe, Fondazione e Istituto Sturzo, che si terrà al Parlamento europeo lunedì 23 febbraio, alle ore 18.00 (sala 6Q1). L’iniziativa vedrà gli interventi di Roberta Metsola, presidente dell’Europarlamento; Manfred Weber, capogruppo Ppe; Antonio Tajani, ministro degli esteri; Marco Falcone (Ppe); mons. Marco Malizia (consigliere ecclesiastico del ministro degli esteri); Loredana Teodorescu (Istituto Sturzo – Roma); mons. Michele Pennisi (presidente Fondazione Sturzo – Caltagirone).