Caritas-Migrantes Toscana: Firenze, presentato il Rapporto immigrazione. Le criticità dell’accoglienza. No a Cpr e Hotspot

È stato presentato oggi al Centro La Pira di Firenze il Rapporto immigrazione 2025 realizzato a livello nazionale da Caritas e Fondazione Migrantes. I dati parlano di 433.381 cittadini stranieri residenti in Toscana, pari all’11,9% della popolazione totale. Presenti il vescovo di Massa Carrara Mario Vaccari, delegato della Conferenza episcopale toscana per la carità, e l’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli, delegato della Conferenza episcopale toscana per la pastorale dei migranti. I vescovi – riferisce una nota – hanno sottolineato come le diocesi toscane siano attive per collaborare con le istituzioni nei servizi di accoglienza, e hanno invitato a guardare al fenomeno migratorio mettendo in risalto anche le esperienze positive. Nel corso della mattina è stato presentato il Documento di Caritas Toscana e Migrantes Toscana sull’accoglienza dei migranti. Il testo mette in luce alcune criticità, riguardo in particolare alle difficoltà dei richiedenti asilo di accedere ai servizi di prima accoglienza, all’accoglienza dei profughi di Gaza, alla necessità di pensare percorsi di accompagnamento per le persone in vista di un’autonomia abitativa e lavorativa. Le Caritas toscane e Migrantes toscana confermano anche la contrarietà alla realizzazione in Toscana di Cpr e Hotspot in corrispondenza dei porti di Livorno e Carrara. Viene posto infine il problema dell’aumento dei costi per l’assistenza sanitaria degli studenti stranieri.

