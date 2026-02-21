Diocesi: Fermo, Quaresima di carità. Mons. Pennacchio: “Dimensione essenziale della vita ecclesiale”

“Spinti sempre dall’amore di Dio” è lo slogan che accompagna la proposta della Caritas diocesana di Fermo per la Quaresima 2026, durante la quale i fedeli sono invitati a raccogliere i risparmi frutto del digiuno e delle rinunce quaresimali, per destinarli al sostegno di alcuni progetti individuati. “La Quaresima ci educa a una carità che non nasce dal dovere, ma dalla gratitudine per l’amore ricevuto”, si legge in un comunicato. “Accanto all’attenzione alle comunità della nostra diocesi, si prevede anche solidarietà e impegno missionario”. Gli ambiti di azione individuati per l’impegno della Quaresima di carità 2026 sono i seguenti: disagio abitativo, con interventi per l’accoglienza temporanea e attività volte a sostenere le difficoltà delle famiglie; lavoro e disoccupazione, con particolare attenzione all’inclusione socio-lavorativa delle persone disabili e con fragilità psicologiche; impegno missionario a Robe (Etiopia), dove due giovani sposi della diocesi sono impegnati nell’attività del doposcuola, nello sviluppo agricolo e nel supporto tecnico alla manutenzione dell’ospedale; gemellaggio con Carita Kenya, avviato dalla diocesi in collaborazione con la delegazione Caritas Marche, che coinvolge le altre diocesi della regione, per sostenere l’impegno della Chiesa kenyota a favore delle fragilità locali.

“Ogni comunità – scrive l’arcivescovo Rocco Pennacchio nella sua lettera ai parroci ed alle comunità parrocchiali, a sostegno della Quaresima di carità – può diventare luogo in cui l’amore di Dio prende forma concreta: nel tempo donato, nell’ascolto, nelle relazioni custodite, nella scelta quotidiana di non voltarsi dall’altra parte. Anche i piccoli gesti, se vissuti con sincerità evangelica, possono generare speranza. Ringraziamo la Caritas diocesana – continua l’arcivescovo – che cammina accanto alle parrocchie in questo percorso, assicurando accompagnamento e supporto, perché la carità sia sempre più dimensione essenziale della vita ecclesiale”. Le offerte verranno consegnate nelle proprie parrocchie durante la messa del giovedì santo.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /