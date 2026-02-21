Colletta alimentare: Messina, lunedì incontro interreligioso su “Uniti per i poveri”

“Uniti per i poveri”. Questo il titolo di un incontro interreligioso che si terrà nella cripta del duomo di Messina lunedì 23 febbraio, alle ore 18. L’iniziativa nasce dalla volontà di “non disperdere l’impatto della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, durante la quale donne e uomini di diverse espressioni religiose si sono uniti in una rete di solidarietà”. Sarà – spiega un post su Facebook – un momento di condivisione in cui cattolici, evangelici e musulmani si riuniranno per riflettere insieme su temi che “ci accomunano e ci spingono all’azione: la coscienza di ogni credente, la costruzione di ponti d’amore e il valore della misericordia”. All’incontro parteciperanno l’arcivescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, mons. Giovanni Accolla; il Pastore Giuseppe Passari, l’Imam Refaat Mohamed e il presidente del Banco Alimentare della Sicilia, Pietro Maugeri.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /