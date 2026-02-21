Leone XIV: nomina mons. Soddu arcivescovo metropolita di Sassari

(foto diocesi Terni-Narni-Amelia)

Leone XIV ha nominato arcivescovo metropolita di Sassari mons. Francesco Antonio Soddu, trasferendolo dalla diocesi di Terni-Narni-Amelia. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Soddu è nato il 24 ottobre 1959 a Chiaramonti, nell’arcidiocesi metropolitana di Sassari. Dopo aver studiato filosofia e teologia presso il Pontificio Seminario Regionale Sardo di Cagliari, ha conseguito il baccellierato in Sacra Teologia e la licenza in Teologia Pastorale presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. È stato ordinato sacerdote il 24 aprile 1985. Tra gli incarichi ricoperti: vice rettore del Pontificio Seminario Regionale Sardo di Cagliari, parroco della cattedrale di San Nicola a Sassari, direttore della Caritas diocesana di Sassari, direttore di Caritas Italiana dal 2012 al 2021. In seno alla Conferenza episcopale italiana, è membro della Commissione per il servizio della carità e la salute. Inoltre, è segretario e vescovo delegato per la pastorale della salute, per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza episcopale della Regione Umbria. È stato nominato vescovo di Terni-Narni-Amelia il 29 ottobre 2021, ricevendo l’ordinazione episcopale il 5 gennaio 2022.​​​​​​​​​​​​​​​​