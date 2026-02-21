Conferenza episcopale Basilicata: focus su formazione presbiteri, iniziazione cristiana. “Impegno per una pastorale formativa”

La Conferenza episcopale di Basilicata si è riunita il 16 febbraio a Potenza, sotto la presidenza di mons. Davide Carbonaro. Un comunicato elenca gli argomenti discussi: “La formazione dei nuovi presbiteri in seminario e all’Istituto teologico di Basilicata secondo la nuova configurazione, di sono state avviate le procedure attuative”. “Costituito il comitato organizzativo per il centenario di fondazione del seminario maggiore interdiocesano di Basilicata”. “Recepiti i lavori del Consiglio permanete Cei, specie sull’iniziazione cristiana e il Cammino sinodale, in particolare con il documento finale ‘Lievito di speranza’ da esaminare con discernimento anche nelle Chiese locali”. Ancora: “La collaborazione possibile da approfondire tra la Caritas regionale e la Caritas di Leopoli (Ucraina)”. Il comunicato aggiunge: “Approvati alcuni nominativi da proporre alla Cei per le presidenze delle Commissioni. Adempiuto quanto richiesto e previsto per l’Agesci regionale e per l’Unitalsi regionale. Per l’economato Ceb sono stati definiti criteri generali per l’anno sociale 2026. Approvata la metodologia per la mappatura ecumenica regionale. Puntualizzato meglio il calendario aggiornato per il terzo centenario di san Gerardo Maiella circa eventi in Regione. Definite le linee organizzative per l’inaugurazione dell’anno accademico del Teib”. I vescovi “hanno ribadito l’impegno per una pastorale formativa, prossima alle persone e solidale con le comunità in difficoltà. In quanto pastori si uniscono a tutti gli altri fedeli delle diocesi lucane nel tempo favorevole della Quaresima, verso la Pasqua di Cristo, in un cammino insieme di conversione, di ascolto e digiuno, come Papa Leone XIV ha indicato nel suo recente messaggio quaresimale”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /