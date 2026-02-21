San Francesco: oggi la prima ostensione pubblica e prolungata delle spoglie mortali

La Tomba di san Francesco, sotto la Basilica di Assisi. Pictured: Tomba di san Francesco Ref: SPL744637 240414

La Basilica papale di San Francesco inaugura oggi la prima ostensione pubblica e prolungata delle spoglie mortali del Santo assisano, nell’ambito dell’ottavo centenario della sua morte (1226-2026). L’annuncio è stato dato a mezzogiorno nella Sala Cimabue del centro convegni Colle del Paradiso, alla presenza delle autorità religiose e civili. L’ostensione, evento di portata storica, si apre nel pomeriggio con la celebrazione della traslazione e dei vespri nella chiesa inferiore, presieduti dal cardinale Ángel Fernández Artime, legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi, e trasmessi in diretta su Rai1 all’interno del programma “A Sua Immagine”. Domani, 22 febbraio, sempre su Rai1, sarà trasmessa la celebrazione eucaristica delle ore 11.

L’iniziativa, autorizzata e benedetta da Papa Leone XIV e incoraggiata già nel dicembre 2023 da Papa Francesco, si inserisce tra gli eventi centrali del centenario francescano. “L’ostensione – ha detto fra Giulio Cesareo, francescano e direttore della sala stampa del Sacro Convento – testimonia come il Santo di Assisi sia ancora oggi un dono per tutti. In lui le relazioni possono riscoprirsi fraterne, il mondo appare casa comune e il futuro grembo di speranza”. Ispirata al Vangelo di Giovanni e all’immagine del seme, l’ostensione richiama il senso di una vita donata che continua a portare frutto nella storia. Le spoglie del Santo, esumate questa mattina dal sarcofago nella cripta alla presenza della comunità francescana e dell’arcivescovo Domenico Sorrentino, resteranno esposte alla venerazione fino al 22 marzo. Sono già circa 380mila i pellegrini prenotati, provenienti dai cinque continenti (l’80% italiani), con presenze significative da Stati Uniti, Croazia, Slovacchia, Brasile, Francia e Regno Unito. Ad accompagnare l’evento, oltre 400 volontari appartenenti a più di 60 associazioni ecclesiali e civili. La venerazione è consentita solo su prenotazione gratuita tramite il portale ufficiale sanfrancescovive.org. Due i percorsi previsti: uno guidato, con catechesi e rinnovo delle promesse battesimali, e uno autonomo. Le offerte raccolte contribuiranno anche alla realizzazione di un hospice pediatrico oncologico in Umbria.

Il mese dell’ostensione sarà arricchito da celebrazioni e appuntamenti culturali, tra cui la veglia dei parlamentari il 12 marzo, il Meeting francescano giovani (14-15 marzo) e il convegno “Per Francesco sorella è la morte” (20-22 marzo). La celebrazione conclusiva, il 22 marzo, sarà presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi.