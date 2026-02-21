Leone XIV: a Progetto Policoro, “voi giovani siete il volto bello dell’Italia che non si arrende”

“Voi giovani siete il volto bello dell’Italia che non si arrende, non si rassegna, si rimbocca le maniche e si rialza”. Papa Leone XIV lo ha detto nell’udienza ai partecipanti al Progetto Policoro della Conferenza episcopale italiana, ricevuti questa mattina nel Palazzo Apostolico Vaticano. Il Pontefice ha sottolineato che “il Progetto Policoro ha raggiunto il traguardo dei trent’anni: un’occasione che ci deve aiutare a guardare avanti con gratitudine e fiducia”. “In trent’anni – ha ricordato Leone XIV – avete seminato un’immensa quantità di bene che vale la pena raccontare: giovani che si sono impegnati nel sociale e nella politica; vite che si sono rimotivate grazie al Vangelo e alla dottrina sociale della Chiesa”. Il Papa ha evidenziato i risultati concreti: “Sono stati detti tanti ‘no’ a scorciatoie di corruzione, sfruttamento del lavoro e ingiustizie; alcuni beni confiscati alle mafie sono diventati investimenti nel sociale; sono nate cooperative che hanno fatto fiorire città e territori; molti giovani sono stati accompagnati nel creare attività imprenditoriali”. “Grazie per tutto questo bene seminato! – ha concluso il Pontefice – Grazie perché avete ben chiaro che nessun giovane nella vita può essere lasciato ‘in panchina’, ma va sostenuto nel realizzare i suoi sogni e nel migliorare il mondo”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /