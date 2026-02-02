Vescovi Abruzzo-Molise: Incontro con il vaticanista Cernuzio in preparazione alla Giornata per le Comunicazioni Sociali

Sabato scorso, 31 gennaio, nell’ex Cinema Sant’Antonio di Termoli, si è tenuto l’incontro “Custodire voci e volti umani”, promosso dall’Ufficio Regionale per le Comunicazioni Sociali dalla Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana (Ceam) in preparazione alla 60ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Invitato per l’occasione il giornalista vaticanista Salvatore Cernuzio. Sono intervenuti, oltre a Cernuzio, il vescovo di Termoli-Larino e delegato dei Vescovi d’Abruzzo-Molise per le Comunicazioni Sociali, mons. Claudio Palumbo, Vincenzo Cimino, presidente dell’OdG del Molise, don Claudio Tracanna incaricato per le Comunicazioni Sociali della Ceam e Enrica Cefaratti, neo presidente Ucsi Molise. Secondo quanto riporta una nota della Ceam, mons. Palumbo nel commentare il messaggio di Papa Leone XIV sulla prossima Gmcs “Custodire voci e volti umani”, ha auspicato “un’alleanza tra gli operatori dei media, fondata su responsabilità, cooperazione ed educazione, perché tutte le innovazioni tecnologiche come l’IA siano orientate – come affermato dal Papa – a custodire il dono della comunicazione come la più profonda verità dell’uomo’”. Cernuzio ha sottolineato come l’IA, argomento del messaggio di Leone XIV “è una invenzione dell’uomo e dunque non va guardata con sospetto anche se le sfide che pone sono tante e complesse”. Ricordando la figura di Papa Francesco, Cernuzio ha ricordato l’appello del defunto Pontefice nel 2024, durante un’udienza agli operatori della comunicazione: “Non cadete nella tentazione di allinearvi, andate controcorrente, sempre consumando le suole delle scarpe e incontrando la gente”. “La presenza fisica, la vicinanza, la conoscenza diretta delle persone, dei luoghi e dei fatti, quando possibile – ha commentato Cernuzio – non potrà mai essere sostituita da alcuna tecnologia”. In virtù di questo, Cernuzio ha condiviso l’idea nata nella redazione di Vaticannews, dopo l’elezione di papa Prevost, di conoscere direttamente, con altri colleghi, i luoghi dove Leone XIV è nato e dove ha svolto il suo ministero episcopale. L’incontro si è concluso con la proiezione dei due trailer su Papa Prevost intitolati “Leòn de Perù” e “Leo from Chicago”.

