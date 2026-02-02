Leone XIV: ai consacrati, “svegliate il mondo”, “la Chiesa vi chiede di essere profeti”

“La Chiesa vi chiede di essere profeti: messaggeri e messaggere che annunciano la presenza del Signore e ne preparano la via”. Lo ha detto il Papa, nell’omelia della messa presieduta nella basilica di San Pietro per la Giornata mondiale della vita consacrata, in cui ha rilanciato l’invito di Papa Francesco ai consacrati e alle consacrate: “Svegliate il mondo, perché la nota che caratterizza la vita consacrata è la profezia”. “I vostri fondatori e le vostre fondatrici, docili all’azione dello Spirito Santo, vi hanno lasciato modelli meravigliosi di come vivere fattivamente questo mandato”, ha sottolineato Leone XIV: “In continua tensione fra terra e cielo, essi con fede e coraggio si sono lasciati trasportare, partendo dalla mensa eucaristica, chi al silenzio dei chiostri, chi alle sfide dell’apostolato, chi all’insegnamento nelle scuole, chi alla miseria delle strade, chi alle fatiche della missione. E con la stessa fede sono tornati, ogni volta, umilmente e sapientemente, ai piedi della Croce e davanti al Tabernacolo, per offrire tutto e ritrovare in Dio la sorgente e la meta di ogni loro azione”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /