Diocesi: Vicenza, l’8 febbraio il card. Parolin presiede nel santuario di Monte Berico la messa di apertura dell’Anno giubilare mariano

Il prossimo 8 febbraio il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin presiederà alle 15 la messa di apertura dell’Anno giubilare mariano nella basilica di Monte Berico (Vicenza). Quest’anno ricorrono infatti sei secoli dalle prime apparizioni mariane che portarono all’edificazione del santuario. La messa di apertura sarà concelebrata dal vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto e da altri vescovi, legati per motivi diversi al santuario berico. L’anno giubilare coinvolge, oltre ai frati Servi di Maria di Monte Berico e alla diocesi di Vicenza, anche il Comune e la Provincia di Vicenza, nonché la Regione Veneto. Il programma delle iniziative, religiose e culturali, è consultabile al sito www.monteberico600.org

