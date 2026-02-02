Economia: Roma, domani la conferenza stampa di presentazione del Premio San Francesco e Carlo Acutis 2026

“Ottocento anni dalla morte di San Francesco e 20 anni dalla salita al Cielo di San Carlo Acutis. Il 2026 è certamente un anno di grazia per la città di Assisi e per i fedeli di tutto il mondo che si ritrovano in questi nostri due santi. Per questo il Premio internazionale a loro dedicato per un’economia della fraternità assume un’importanza ancora più forte perché i vari momenti legati a questi anniversari, dalla prossima ostensione del corpo di San Francesco alle celebrazioni di maggio e ottobre per San Carlo Acutis, ci danno la misura del loro legame e del loro contributo congiunto all’evangelizzazione e alla diffusione del messaggio di Cristo”. A dirlo è l’amministratore apostolico delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino, parlando del Premio internazionale “Francesco d’Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità” che sarà presentato domani, martedì 3 febbraio, alle ore 11, nella Sala Marconi di Radio Vaticana, in Piazza Pia 3, a Roma.

Alla conferenza stampa interverranno il card. Lazarus You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il Clero; mons. Domenico Sorrentino, amministratore apostolico delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno; padre Giulio Albanese, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali e Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese del Vicariato di Roma e membro della commissione valutativa del Premio; mons. Anthony Figueiredo, coordinatore del Premio; Martina Giacomel, officiale del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale (sezione ricerca e riflessione). Modererà Marina Rosati, responsabile della Comunicazione della Fondazione Santuario della Spogliazione. Saranno presenti anche alcuni benefattori del Premio e ci sarà un collegamento con le Filippine dove è stato assegnato il primo premio del 2022.

Nel corso della conferenza, durante la quale si parlerà del bando del Premio 2025-2026, dell’assegnazione che avverrà a maggio e consiste in un riconoscimento di 50mila euro, un’icona con l’immagine di San Francesco e San Carlo Acutis e il foulard della spogliazione realizzato da Brunello Cucinelli, di alcuni risultati già raggiunti dai progetti precedente, ci sarà la possibilità anche di approfondire con mons. Sorrentino gli aspetti legati alle celebrazioni francescane e alle iniziative per il ventennale di San Carlo Acutis.

