Santa Sede: card. Petrocchi nominato Presidente della Commissione cardinalizia dell’Istituto delle Opere di Religione (Ior). Gli auguri dei vescovi di Abruzzo e Molise

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“A nome dei Vescovi della Conferenza episcopale abruzzese-molisana esprimo i più sentiti e affettuosi auguri di buon lavoro al card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo emerito dell’Aquila e mio predecessore alla guida della Ceam, nominato oggi Presidente della Commissione cardinalizia dell’Istituto delle Opere di Religione (Ior) del Vaticano”. Così mons. Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro e Trivento e Presidente Ceam saluta in una nota pervenuta al Sir la nomina del card. Petrocchi alla presidenza della Commissione cardinalizia dell’Istituto delle Opere di Religione (Ior) del Vaticano. “Siamo certi che il card. Petrocchi (già membro del Consiglio per l’Economia e del Dicastero per il Clero, ndr.) sempre molto apprezzato per la sua paternità nel ministero di vescovo e per la serietà e meticolosità nell’amministrazione dei beni della Chiesa, offrirà le sue alte competenze e la sua ricca esperienza in questo nuovo incarico. Mentre ci rallegriamo per questa nomina da parte della Commissione cardinalizia – conclude – ci premuriamo di assicurargli la nostra vicinanza nella preghiera per l’ulteriore onere che da oggi assume a servizio del Santo Padre e della Chiesa universale”. Il card. Petrocchi succede al card. Christoph Schönborn, che cessa la carica di membro e Presidente della Commissione stessa per sopraggiunti limiti di età.