Leone XIV: Angelus, “Giochi Olimpici ravvivano la speranza in un mondo di pace”

“Venerdì prossimo inizieranno i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, a cui faranno seguito i Giochi Paralimpici”. Lo ha ricordato il Papa, che al termine dell’Angelus di ieri ha rinnovato i suoi auguri agli organizzatori e a tutti gli atleti. “Queste grandi manifestazioni sportive costituiscono un forte messaggio di fratellanza e ravvivano la speranza in un mondo in pace”, ha detto Leone XIV: “È questo anche il senso della tregua olimpica, antichissima usanza che accompagna lo svolgimento dei Giochi”. “Auspico che quanti hanno a cuore la pace tra i popoli, e sono posti in autorità, sappiano compiere in questa occasione gesti concreti di distensione e di dialogo”, l’augurio del Papa.

