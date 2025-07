Economia: Bulgaria da gennaio nell’Eurozona. Dombrovskis: “Impatto positivo sulla crescita”

Il Consiglio Ue ha adottato oggi gli ultimi tre atti giuridici necessari affinché la Bulgaria introduca l’euro il 1° gennaio 2026. La decisione del Consiglio giunge in parallelo al voto dell’Europarlamento che procede nella stessa direzione. La Bulgaria diventerà il 21° membro della zona euro. “Da oggi la Bulgaria assume il ruolo di 21° membro della zona euro. Questo segna il culmine di un approfondito processo di adesione della Bulgaria, caratterizzato da un’analisi rigorosa e da un’intensa preparazione. Mi congratulo vivamente con la Bulgaria e con il popolo bulgaro per questo straordinario risultato”, commenta Stephanie Lose, a nome del Consiglio. Uno dei tre atti giuridici fissa il tasso di conversione tra l’euro e il lev bulgaro a 1,95583 lev per 1 euro.

Una nota giunge anche dalla Commissione: “La Commissione accoglie con favore la decisione del Consiglio di approvare l’adesione della Bulgaria all’area dell’euro il 1° gennaio 2026”. L’adesione all’area dell’euro “porterà vantaggi tangibili ai cittadini e alle imprese bulgare: eliminazione dei costi di cambio, pagamenti transfrontalieri più facili, maggiore trasparenza dei prezzi e migliore accesso ai finanziamenti. Contribuirà inoltre a stimolare il commercio, gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, garantendo al contempo alla Bulgaria un ruolo più importante all’interno delle strutture decisionali dell’area dell’euro, come la Bce e l’Eurogruppo. L’euro renderà più facile per i bulgari viaggiare, lavorare e fare affari in tutta l’area dell’euro, riflettendo l’impegno del Paese per un’Unione europea unita e prospera”.

Valdis Dombrovskis, commissario per l’Economia, ha dichiarato: “L’euro ha un impatto positivo sulla crescita grazie alla piena integrazione nel mercato unico dell’Ue, dove i beni e i servizi bulgari diventeranno più competitivi. Nel lungo periodo, l’euro garantisce prezzi più stabili e aumenta la resilienza dell’economia di fronte a shock improvvisi”.

