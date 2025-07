Riviste: Messaggero dei Ragazzi, misteri, natura e caccia al ladro nel numero di agosto

(Foto "Messaggero di Sant' Antonio" Editrice)

È il fumetto “La valle dei misteri” a guadagnarsi la copertina del “Messaggero dei Ragazzi” di agosto. Il fumetto francese, pubblicato in esclusiva per il MeRa e presentato nello scorso numero della rivista, è disegnato dallo spagnolo Pau Valls e sceneggiato dal francese Chris Stygryt, con traduzione di Luisa Varotto, e accompagnerà i giovani lettori fino a ottobre, in compagnia dei protagonisti: gli adolescenti Pietro e Milly.

Altra esclusiva per il mensile antoniano è il racconto “Il muro dei ricordi” di Laura Bonalumi, pluripremiata autrice di libri per ragazzi, con le illustrazioni di Gabriele Sanzo. È la storia dell’adolescente Matteo che da quando ha cambiato casa, trasferendosi dalla periferia in una grande città, si sente “vuoto”, senza gli amici e senza il suo mondo di un tempo. Disegnare diventa così il suo modo per sopravvivere, trovando la calma nel caos dei suoi sentimenti.

Molti gli spunti che arrivano dal mondo della natura, con suggerimenti di visite e di fai-da-te. Con “L’orto più antico del mondo” Antonio Gregolin accompagna i lettori del MeRa in una visita all’Orto Botanico di Padova, il primo in Italia fondato dall’Università nel 1545 con finalità di ricerca e che dal 1997 è patrimonio dell’Unesco. Ad accompagnarlo in questa visita è Zhiqiang Zhang, 15enne cinese nato e cresciuto in Veneto. Un viaggio tra le serre antiche fino al Giardino della Biodiversità, un’unica grande serra che accoglie 1.300 specie.

Cinzia Agostini con “A caccia dei colori delle piante” racconta come si tingono i tessuti in modo naturale attraverso i colori estratti dalle piante. A Lamoli Borgo Pace (Pu) si può visitare anche il Museo dei colori naturali dell’Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo.

Infine, nella rubrica “Artifaccio”, Chiara Mario insegna come “Colorare e tingere con la natura”.

Tutti conoscono “La Gioconda” di Leonardo da Vinci, ma pochi sanno che nel 1911 è stata protagonista di un rocambolesco fatto di cronaca. Con “Il furto del secolo” Mattia Tridello, nella rubrica “Tra l’arte”, ripercorre quel giallo accaduto tra il 21 e il 22 agosto di 114 anni fa nella Grande Galerie del Salon Carré a opera del decoratore italiano Vincenzo Peruggia.

Prosegue infine il fumetto “Fratelli nel pallone”, sceneggiato da Mx18 e Ludovic Danjou e disegnato dall’italiano Alessio Zonno, pubblicato in esclusiva per il MeRa su concessione delle Editions Soleil con traduzione sempre di Luisa Varotto. Florian, calciatore di talento destinato a una grande carriera, è anche il tutore del fratello minore, Ezio, affetto da un disturbo autistico, che rende difficile per lui stare nella socialità, a scuola e in altri ambiti. Ma Ezio sviluppa un incredibile dono per il calcio e così inizia una nuova pagina della loro storia.