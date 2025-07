Giubileo dei giovani: per 300 pellegrini marchigiani tappa a Macerata. Mons. Marconi (vescovo), “noi adulti dovremmo trarre esempio da loro”

(Foto diocesi di Macerata)

Tappa a Macerata per i ragazzi e le ragazze in cammino da Loreto a Roma per il Giubileo dei giovani. Ad accogliere i circa 300 partecipanti provenienti da tutta la regione Marche è stato il vescovo di Macerata, mons. Nazzareno Marconi, accompagnato dagli assessori Paolo Renna e Katiuscia Cassetta. A supervisionare il tragitto e a garantire la sicurezza dei pellegrini durante l’arrivo in centro storico gli agenti della Polizia locale guidata dal comandante Danilo Doria. “È stato bellissimo vederli arrivare dalla salita di Santo Stefano, dai cosiddetti ‘Cappuccini vecchi’, così da accompagnarli poi lungo l’ultimo tratto, la strada delle fonti, quella che era la strada che un tempo percorrevano i contadini per giungere in città – ha detto il vescovo Marconi –, li ha accolti nel suo abbraccio, in piazza Strambi, la chiesa della Mater Misericordiae, per poi giungere in piazza della Libertà, attraversando una parte significativa di Macerata”.

Il nutrito gruppo si è poi spostato verso la Casa Salesiana, dove alle 19 lo stesso mons. Marconi ha celebrato per loro la messa. “La testimonianza di fede che hanno offerto questi giovani è stata davvero significativa – ha spiegato ancora il vescovo –, noi adulti dovremmo trarre esempio da loro: quando si trova la motivazione per camminare, passo dopo passo. verso una meta comune si impara parecchio, così come ci indica l’esperienza del Sinodo. Camminando si parte capendo le cose con i piedi e si continua imparando col cuore: questa credo sia l’esperienza che lascia ogni Gmg, ogni giornata dei giovani e, in particolare, che lascerà questo Giubileo”. “Personalmente – ha concluso mons. Marconi – di incontri così ne ho vissuti tantissimi negli anni Ottanta ed è bello vedere questi giovani oggi a Macerata e lungo la via Lauretana che rappresentano un po’ i figli e i nipoti di quanti hanno vissuto per primi questa esperienza. È una storia che continua e siamo certi che andrà avanti”.

Dopo il ritrovo di lunedì 28 luglio alla Santa Casa di Loreto, 334 giovani marchigiani sono partiti in pullman alla volta di Roma; mentre i 300 pellegrini giunti a Macerata stanno percorrendo proprio da Loreto la prima metà del percorso a piedi fino a Tolentino per 62 km. Emozionante e di profonda comunione – viene sottolineato in un comunicato della diocesi di Macerata – sarà il momento pensato per il tardo pomeriggio di venerdì 1° agosto quando i pellegrini “a piedi” arriveranno a Roma e si ritroveranno con gli altri già presenti da giorni nella Capitale. Il 2 agosto sarà il giorno del cammino verso Tor Vergata, dove la sera stessa si svolgerà la veglia e la mattina seguente la messa, presiedute entrambe da Papa Leone XIV. A Tor Vergata confluiranno anche 160 giovani iscritti soltanto per il weekend e 125 giovani partecipanti al Campo ecumenico, per un totale di circa 900 partecipanti da tutte e tredici le diocesi marchigiane.