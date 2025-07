Giubileo dei giovani: Treviso e Vicenza, partiti questa mattina 400 giovani. Con loro a Roma anche i vescovi  Tomasi e Brugnotto

Sono partiti questa mattina dallo stadio del rugby di Monigo (Treviso), gli otto pullman con i 400 giovani della diocesi di Treviso diretti a Roma per il Giubileo dei giovani. Con loro il vescovo, mons. Michele Tomasi. I trevigiani vivranno il loro giubileo insieme ai pellegrini di Vicenza, in una sorta di gemellaggio tra le due diocesi. Il programma prevede incontri con i giovani di tutto il mondo, celebrazioni, momenti di spiritualità, culturali, di festa e l’incontro con papa Leone sabato sera nella veglia a Tor Vergata, e domenica mattina alla messa conclusiva del pellegrinaggio.

I pellegrini trevigiani e vicentini saranno ospitati in tre sedi: a Monterotondo, nella parrocchia di Gesù operaio, a San Martino e a Monterotondo Scalo. Dopo la messa di avvio la sera del primo giorno, i giovani e le giovani vivranno nella giornata di mercoledì la catechesi con i vescovi di Vicenza, Giuliano Brugnotto, e di Treviso, Michele Tomasi (sul senso del cammino per un giovane e sulla speranza) e il momento di riflessione divisi per gruppi. Nei giorni successivi, spazio al pellegrinaggio giubilare lungo le vie di Roma, alle visite e agli eventi proposti nella città, oltre che alla festa degli italiani. Venerdì 1° agosto sarà la volta della giornata penitenziale, con le confessioni al Circo Massimo. Sabato, poi, ci sarà il trasferimento a piedi a Tor Vergata, per la veglia di preghiera con papa Leone, nel luogo dove si svolse, 25 anni fa, la grande Gmg giubilare con Giovanni Paolo II. Seguirà la notte sotto le stelle e, domenica 3 agosto, l’incontro e la Messa con il Papa, a conclusione della settimana.