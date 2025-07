Leone XIV: ai giovani, “preghiamo per la pace e siamo testimoni della riconciliazione”

(Foto Calvarese/SIR)

“Vogliamo la pace nel mondo! Preghiamo per la pace. Oremos por la paz y seamos testimonios de la paz de Jesucristo, de la reconciliación”. Così Leone XIV, al termine del giro in papamobile tra i giovani del Giubileo radunati in piazza San Pietro e lungo via della Conciliazione. Il Papa ha salutato in tre lingue: “Buonasera! Buenas tardes! Good evening!”. Poi ha citato il Vangelo: “Jesus tells us: ‘You are the salt of the earth’, ‘You are the lights of the world!’. ¡Vosotros sois la sal de la tierra, luz del mundo!”. E ha ringraziato i giovani: “Hoy sus voces, su entusiasmo, sus gritos, que todos son por Jesucristo, y ¡los van a escuchar hasta el fin del mundo!”. “Hoy están empezando unos días, un camino, el jubileo de la esperanza, y el mundo necesita mensajes de esperanza – ha aggiunto -. Ustedes son este mensaje, y tienen que seguir dando esperanza a todos”. In italiano ha incoraggiato: “Speriamo che tutti voi siate sempre segni di speranza nel mondo!”. Poi l’invito: “Nei prossimi giorni avrete l’opportunità di essere una forza che può portare la grazia di Dio, messaggio di speranza, una luce alla città di Roma, all’Italia e a tutto il mondo. Camminiamo insieme con la nostra fede in Gesù Cristo”. Infine, prima della benedizione, l’annuncio: “Ci vediamo. Ci troviamo a Tor Vergata. Buona settimana!”.