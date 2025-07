Diocesi: Cerignola, estate solidale con “La meglio gioventù” della Caritas

Un’estate all’insegna dell’impegno, della prossimità e del servizio. La Caritas diocesana di Cerignola-Ascoli Satriano dà il via al progetto “La meglio gioventù. Per un’estate di impegno, partecipazione e servizio”, in collaborazione con associazioni e realtà del territorio. Il titolo dell’iniziativa richiama la celebre raccolta di poesie di Pasolini e racconta di partenze, ma anche di ritorni possibili, come quelli dei giovani volontari accolti nella terra di Cerignola. “Educare i giovani al volontariato è compito prioritario della Caritas – spiega don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas diocesana –. Speriamo che tanti ragazzi possano sentirsi protagonisti di un cambiamento e camminare con noi”.

Il programma si apre dal 3 al 6 agosto con l’accoglienza dei giovani di Cipro, nell’ambito del gemellaggio tra Caritas Puglia e Caritas Cipro, incentrato sul dialogo interculturale e nonviolento. Dall’11 al 16 agosto sarà la volta del gruppo scout Chieri 1, seguito – dal 31 agosto al 6 settembre – dai volontari dell’Agenzia Scalabriniana per la cooperazione e lo sviluppo. I partecipanti saranno coinvolti in attività legate al contrasto del caporalato e all’integrazione nei centri Caritas e nei ghetti informali. Dal 9 al 14 settembre, infine, si terrà il campo “Estate Liberi”, promosso da Libera e dalla Cooperativa Pietra di Scarto sui beni confiscati alla mafia.

