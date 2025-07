Giubileo dei giovani: Vittorio Veneto, sono 378 e arriveranno divisi per gruppi  

In viaggio verso Roma

Sono 378 i giovani della diocesi di Vittorio Veneto giunti a Roma per il Giubileo dei Giovani grazie all’organizzazione della Pastorale giovanile guidata da don Lorenzo Barbieri. Nel dettaglio, informa la diocesi, 232 hanno aderito alla proposta “all-in”, quindi con partenza lunedì 28 luglio e ritorno domenica 3 agosto; 108 al programma “mordi e fuggi” da venerdì 1 a domenica 3 agosto; 39 andranno a Roma con la formula “autostoppista”, ovvero con mezzi sempre propri da venerdì 1 a domenica 3 agosto.

Quasi tutti hanno tra i 17 e i 35 anni (ovvero nati dal 1990 al 2008). Il gruppo più numeroso è quello di Oderzo, Camino e Fratta (50 compresi gli scout), quindi San Vendemiano (39), Sacile (32). Tra le parrocchie più piccole spiccano Colle e Cordignano con 15, Vazzola e Visnà con 13, Gaiarine, Revine e Anzano-Sarmede-Cappella con 11 e Tovena e Farrò con 7. Alcuni iscritti fanno capo ad associazioni come gli scout e l’Azione cattolica. Dal Seminario partiranno in quattro. Otto i giovani che hanno aderito alla proposta salesiana del Collegio Immacolata di Conegliano e ben 35 che con don Massimo Rocchi si uniranno al pellegrinaggio dei Giuseppini del Murialdo.

Ad accompagnare i pellegrini 14 preti. Il vicario per la pastorale don Andrea che Dal Cin sarà presente alla veglia del sabato e alla messa della domenica mentre il vescovo Riccardo Battocchio celebrerà la messa con il gruppo sabato mattina. È possibile seguire i pellegrini vittoriesi grazie ai servizi sulla TendaTv e sul sito de L’Azione (oltre che sui rispettivi social).