Giubileo 2025: Vallada Agordina, oggi l’incontro “Itinerari d’arte verso il Tirolo: il patrimonio sacro di San Simon”

(Foto Musal)

“Itinerari d’arte verso il Tirolo: il patrimonio sacro di San Simon nell’anno del Giubileo”: è questo il titolo dell’incontro – promosso dalla Fondazione Papa Luciani di Canale d’Agordo onlus, Scatola Cultura ed Ecomuseo della Valle del Biois – in programma oggi, martedì 29 luglio, alle ore 21, presso la chiesa monumentale di San Simon a Vallada Agordina (Bl). Relatori della serata saranno Marsel Giuseppe Grosso e Gloria Franchin (entrambi dell’Università degli studi di Padova) che parleranno delle diverse espressioni dell’arte nell’anno del Giubileo, con affreschi murali, crocifissi, sacelli e chiese, e del caso di San Simon con Paris Bordone negli itinerari agordini verso il Tirolo. L’incontro si inserisce all’interno del progetto “Patricom – I patrimoni delle comunità: nuove narrazioni per il turismo culturale in Veneto”, promosso dal Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica dell’Università degli studi di Padova, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso pratiche di turismo sostenibile e di comunità.

L’appuntamento di stasera si concentra sul ruolo delle espressioni artistiche e architettoniche nei percorsi religiosi e culturali che attraversano le Dolomiti, in particolare lungo gli itinerari agordini verso il Tirolo. Al centro della riflessione sarà la figura del pittore Paris Bordone, protagonista del Rinascimento veneto, e il suo straordinario intervento decorativo nella chiesa di San Simon a Vallada Agordina. A commentare e approfondire il tema saranno Marsel Giuseppe Grosso e Gloria Franchin, curatori dell’iniziativa, in collaborazione con Scatola Cultura e l’Ecomuseo della Valle del Biois.

Marsel Giuseppe Grosso è docente di Storia dell’arte moderna presso l’Università di Padova: studioso della pittura veneta del Cinquecento, in particolare Tiziano e Tintoretto, con numerosi progetti di ricerca e mostre curate in Italia e all’estero. Gloria Franchin, borsista del Dipartimento dei Beni culturali dell’UniPd, è impegnata in iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico locale attraverso una prospettiva di turismo culturale di comunità. La chiesa di San Simon è raggiungibile in auto oppure in autobus con fermata in località Sachet, da cui si prosegue a piedi per un breve e suggestivo tratto.