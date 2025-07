Diocesi: Macerata, inaugurato ieri il Museo della devozione Mariana e apertura mostra giubilare “Immagini di maternità – La bellezza della vita che nasce”

E’ stato inaugurato ieri, lunedì 28 luglio, a Macerata il Museo della devozione Mariana e in contemporanea è stata aperta la mostra giubilare “Immagini di maternità – La bellezza della vita che nasce”, allestita al suo interno, nella cripta della Basilica della Misericordia: la mostra – si legge in una nota della diocesi – è parte integrante del progetto per il Giubileo 2025 “Pellegrini di speranza” promosso dalla Conferenza Episcopale Marchigiana (Cem), patrocinato e sostenuto dalla Regione Marche. Il taglio del nastro è avvenuto nel pomeriggio alla presenza del vescovo di Macerata, mons. Nazzareno Marconi, del sindaco di Macerata Sandro Parcaroli e dalla vice sindaco Francesca D’Alessandro, dei consiglieri regionali Romano Carancini e Pierpaolo Borroni, numerose autorità civili e militari della città e del territorio, tra le quali Luca Marconi, gli assessori Laura Laviano, Paolo Renna, Andrea Marchiori e Silvano Iommi.

Il Museo della devozione Mariana è caratterizzato da un percorso costituito da documenti e pubblicazioni sulla sua storia e con opere mariane inedite provenienti dalle chiese chiuse per eventi sismici. In particolare, all’interno del museo è possibile ammirare una scultura proveniente da Treia e attribuibile al sec. XI, la Madonna orante del Sassoferrato, la lunetta della deposizione di Vincenzo Pagani e varie incisioni della famiglia del Piani e una piccola collezione di opere selezionate di autori contemporanei locali. La mostra sarà visitabile fino al 30 novembre, dal lunedì al sabato, con orario 10-12 e 16-18.

