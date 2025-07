Giubileo dei giovani: oltre 2.500 scout e guide a Roma, messa domani nella basilica dei Santi Pietro e Paolo con mons. Giulietti

Saranno oltre 2.500 gli scout e le guide attesi a Roma il 30 luglio nell’ambito delle iniziative che l’Agesci – Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani – ha organizzato in vista del Giubileo dei Giovani. Giovani tra i 16 e i 21 anni – informa l’associazione – si ritroveranno nella Capitale per “vivere un’esperienza di fede e condivisione, in attesa di essere con il Santo Padre il prossimo 3 agosto a Tor Vergata, insieme a migliaia di altri pellegrini”. Il cammino che li porta a Roma è stato scandito da un percorso spirituale ideato dalla Branca Rover e Scolte dell’Agesci intitolato “Pellegrini di speranza”. Ogni settimana, attraverso la rivista associativa “Camminiamo Insieme” le ragazze e i ragazzi hanno riflettuto su una parola chiave ispirata al Vangelo domenicale, approfondendo tre dimensioni fondamentali: ascolto, condivisione e preghiera. Tra le iniziative più significative “Tracce di Speranza”, una escape city urbana in 16 tappe che si snoda tra luoghi simbolici, ma poco noti della città. Il gioco racconta storie di speranza nate anche nei contesti più difficili, grazie all’impegno civico e alla memoria collettiva.

Mercoledì 30 luglio alle ore 16 presso la Basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur si svolgerà una celebrazione eucaristica internazionale, presieduta da mons. Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca e organizzata in collaborazione con Cics e Cicg, le organizzazioni internazionali che rappresentano lo scautismo e il guidismo cattolico a livello mondiale. Sono invitati Anna Ascani, Vicepresidente della Camera dei Deputati, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e Il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri. La celebrazione sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di Agesci nazionale. Dopo le iniziative del 30 luglio, i partecipanti si sposteranno a Tor Vergata, dove prenderanno parte alle veglie previste e alla Santa Messa con Papa Leone XIV, riunendosi con gli altri scout e guide italiane che partecipano al Giubileo tramite le diocesi.

“In occasione del Giubileo 2025 ci uniamo al cammino della Chiesa e dell’umanità intera verso un tempo di rinnovamento, perdono e speranza”, dichiarano Roberta Vincini e Francesco Scoppola, Presidenti del Comitato nazionale e don Andrea Turchini Assistente ecclesiastico generale. “Come pellegrini della gioia e della pace, attraversiamo la Porta Santa con lo zaino colmo di esperienze, sogni e desideri di un mondo più giusto e fraterno, senza guerre. Il nostro stile è quello del servizio silenzioso, della fraternità concreta, dell’impegno quotidiano. Buona Strada a tutti i pellegrini del Giubileo!”.

