Sanità: Campus Biomedico, presentato oggi il primo Bilancio di sostenibilità. Tosti, “coerente con i nostri valori”

E’ stato presentato oggi a Roma, nella cornice di Palazzo Colonna, il primo Bilancio di Sostenibilità della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. L’iniziativa si è svolta nell’ambito dell’evento “Sostenibilità in sanità: una nuova sfida”, con gli interventi, tra gli altri, del presidente della Fondazione Carlo Tosti e dell’amministratore delegato Paolo Sormani. All’appuntamento hanno preso parte, tra gli altri, anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il capo di Gabinetto del Ministero della Salute Marco Mattei e la deputata Ylenja Lucaselli (Commissione Bilancio). Il bilancio, redatto secondo gli standard internazionali GRI con il supporto di Deloitte & Touche, illustra l’impegno del Policlinico sui fronti ambientale e sociale: il 57% dell’energia è oggi autoprodotta da fonti alternative e dal 2025 si passerà interamente a fonti rinnovabili. Cresce inoltre l’organico, con il 61,5% di presenza femminile e un dirigente su due donna. Sul fronte sociale, tra le iniziative evidenziate il progetto “Tariffa Amica”, le campagne di screening gratuito e gli ambulatori open accreditati con il SSN. “Questo documento – ha affermato il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Carlo Tosti, – racconta ciò che siamo fin dalla nostra nascita: un’istituzione attenta alla dignità dell’essere umano, impegnata a massimizzare l’impatto sociale e ambientale delle sue azioni”. Sormani ha sottolineato come il bilancio si inserisca “nella più ampia strategia di consolidamento e sviluppo del Campus”, in un contesto segnato da sfide come l’invecchiamento demografico, la cronicità e la trasformazione digitale della sanità. Per Rocca, “la sanità può e deve essere protagonista della transizione ecologica e sociale”. Mattei ha definito la sostenibilità “leva strutturale della programmazione sanitaria”. L’evento ha ospitato anche un talk con esperti di rilievo tra cui Valeria Brambilla (Deloitte), Chiara Cadeddu (Erasmus School of Health Policy & Management) e Lorenzo Sommella, responsabile del progetto “Green Hospital” del Campus.

