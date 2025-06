Conferenza episcopale Marche: a Loreto, il 21 giugno, il Giubileo degli Amministratori locali

Sabato 21 giugno si svolgerà al Santuario di Loreto il Giubileo degli Amministratori locali promosso dalla Commissione della Pastorale Sociale e del Lavoro della Conferenza episcopale delle Marche. A comunicarlo oggi è la Delegazione Pontificia della Santa Casa di Loreto che rende noto anche il programma: alle ore 9.30 i partecipanti si ritroveranno presso la Basilica dei Santi Papi pellegrini per recarsi in processione alla messa che inizierà nella Basilica superiore alle ore 10, presieduta da mons. Gianpiero Palmieri, vescovo delle Diocesi di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto e Vicepresidente per l’Italia centrale della Cei. A seguire, presso la Sala Paolo VI si svolgerà l’assemblea degli amministratori guidata da tre relatori: Daniela Palladinetti del Comitato scientifico delle Settimane Sociali dei Cattolici, Luigino Bruni, Ordinario di Economia politica alla Lumsa di Roma e Antonio Campati, Ordinario di Filosofia politica dell’Università Cattolica di Milano. Durante l’assemblea verrà presentato il volume degli Atti della Settimana Sociale dei Cattolici italiani tenutasi a Trieste nel luglio 2024. Nel pomeriggio i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi nei diversi laboratori predisposti in merito ai temi delle emergenze sociali, sfide educative e nuove prassi presenti nei territori della Regione.

