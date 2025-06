Acli-Azione cattolica: dal 20 al 22 giugno tre giorni di confronto su “Lavoro povero, povero lavoro”

“In un tempo in cui il lavoro perde sempre più la sua capacità di garantire dignità, sicurezza e futuro, nasce l’esigenza di fermarsi a riflettere”. Lo sostengono Acli Milano Monza e Brianza e Azione cattolica ambrosiana, che propongono tre giorni di confronto sul tema “Lavoro povero, povero lavoro”. “Non è solo un momento di analisi, ma un’occasione concreta per pensare insieme, pregare e progettare un futuro diverso”. Durante questi tre giorni, dal 20 al 22 giugno a Santa Caterina Valfurva (Sondrio), “vogliamo aprire spazi di confronto e condivisione, per restituire al lavoro il suo valore autentico: strumento di realizzazione personale e del bene comune”. L’iniziativa ha il patrocinio di Confservizi Lombardia.

L’evento si aprirà venerdì pomeriggio alle 15.30 con la presentazione dell’iniziativa. A seguire, la relazione introduttiva di Stefano Tassinari, consigliere nazionale e già vicepresidente nazionale Acli. La sua riflessione darà vita a un dialogo con Giuseppe Imbrogno, Acli Lombardia. La giornata si concluderà con la celebrazione della messa e una serata insieme.

Sabato mattina si aprirà con la preghiera delle lodi, seguita dalla tavola rotonda pubblica “Il lavoro povero: esperienze, problemi e prospettive”, che vedrà la partecipazione di voci del territorio e del mondo del lavoro: Rosetta Battista, presidente del Circolo Acli Colf Milano; Francesca Canovi, vicesindaco di Sondrio; Luciano Gualzetti, direttore Caritas Ambrosiana; Yuri Santagostino, presidente Gruppo Cap e Confservizi Cispel Lombardia; Danilo Malaguti, presidente di Acli Terra Milano Monza e Brianza. A moderare l’incontro sarà Sergio Colomberotto delle Acli milanesi. Nel pomeriggio, spazio alla partecipazione attiva con il laboratorio “Lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale” (Evangelii Gaudium, 192). A chiudere la giornata, i vespri e una nuova serata di comunità.

Domenica 22 giugno la giornata conclusiva inizierà con le lodi, seguite dalla plenaria “Il lavoro povero: prospettive e azioni concrete per Acli e Ac”, “un momento di restituzione e proposta a partire dalle sintesi dei gruppi di lavoro. Interverranno: Gianni Borsa, presidente dell’Azione cattolica ambrosiana; Delfina Colombo, presidente delle Acli di Milano Monza e Brianza.

