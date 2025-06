Gioco d’azzardo: a Firenze il 21 giugno torna la mobilitazione nazionale “Slot mob”

Torna a Firenze “Slot Mob”, il gesto collettivo di liberazione dall’azzardo di massa, promosso dal Movimento Slotmob Italia per un’economia più giusta. L’appuntamento è fissato per sabato 21 giugno 2025, alle ore 10.00 presso Le Murate – Caffè Letterario, in Piazza delle Murate. L’iniziativa nasce in risposta alla recente decisione del governo di eliminare il divieto di sponsorizzazione delle manifestazioni sportive da parte dell’industria dell’azzardo, misura introdotta con il Decreto Dignità del 2018. “Un segnale preoccupante – denunciano gli organizzatori – che conferma lo strapotere delle lobby del gioco, protette trasversalmente in campo politico ed economico, mentre viene ignorato il grido d’allarme della società civile”. Lo Slot Mob si propone come forma di consumo critico e premia gli esercenti che rifiutano di installare slot machine, valorizzando chi sceglie di non diventare terminale dell’industria del gioco d’azzardo. L’iniziativa è sostenuta da una vasta rete di realtà associative e sindacali del territorio: Cgil Firenze, Cisl Firenze-Prato, Uil Firenze, Anci Toscana, Società della Salute di Firenze, Cat Cooperativa Sociale, Arci Firenze, Cnca Toscana, Young Caritas Firenze, Fondazione Finanza Etica, Federconsumatori Toscana, Libera, Progetto Arcobaleno, Auser Territoriale, Movimento Umanità Nuova Toscana (Mov. dei Focolari). Le organizzazioni promotrici denunciano che l’azzardo viene spesso presentato come strumento di finanziamento per lo Stato, ma in realtà “genera povertà materiale ed esistenziale, colpendo in particolare i più fragili, proprio in un momento storico segnato da guerra, crisi economica e disorientamento post-pandemico”. L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza, al mondo della scuola, delle associazioni, dell’università, delle Ong e dei movimenti: “È tempo di tornare nelle piazze per affermare che la vera dipendenza è quella di uno Stato che fa cassa sulla pelle dei più deboli”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /