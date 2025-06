Giubileo dei governanti: Conferenza parlamentare sul dialogo interreligioso. Tra i relatori card. Koovakad e mons. Fisichella

In occasione del Giubileo dei governanti, che si svolge a Roma nei giorni 21 e 22 giugno (qui il programma), prende avvio oggi la seconda Conferenza parlamentare sul dialogo interreligioso dal titolo “Strengthening trust and embracing hope for our common future – Rafforzare la fiducia e abbracciare la speranza per il nostro futuro comune”. L’evento – organizzato e promosso dal Parlamento italiano in collaborazione con l’Unione interparlamentare (Uip) – si svolge “in coincidenza con l’anno giubilare indetto da Papa Francesco”; Camera e Senato ospitano il programma. Oggi pomeriggio (ore 14.30) nell’aula di Montecitorio, aprono i lavori il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, la presidente dell’Unione interparlamentare, Tulia Ackson, l’arcivescovo Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, il senatore Pier Ferdinando Casini, presidente onorario Uip. Segue il dibattito sul tema del contrasto all’odio basato sulla religione o sul credo. Tra i co-moderatori anche il deputato Maurizio Lupi, vicepresidente del gruppo italiano dell’Uip; tra i relatori figura il card. George Jacob Koovakad, prefetto per il Dicastero per il dialogo interreligioso.

La Conferenza di Roma proseguirà a Montecitorio domani, dalle 9 con il dialogo dei parlamentari con i rappresentanti religiosi. I lavori nell’ emiciclo vengono trasmessi in diretta sulla webtv e sul canale satellitare della Camera. Parallelamente, nell’aula dei gruppi si terranno le sessioni tematiche. All’evento sono stati invitati a partecipare i rappresentanti dei Parlamenti dei Paesi membri della Uip, nonché leader religiosi ed esponenti della società civile internazionale. Nella mattinata di sabato 21 giugno, infine, udienza privata con Papa Leone in Vaticano.

L’appuntamento segue la prima Conferenza parlamentare sul dialogo interreligioso, dal titolo “Working together for our common future – Lavorare insieme per il nostro futuro comune”, che si è tenuta a Marrakech nel giugno 2023.

Le origini dell’Unione interparlamentare risalgono al 1889 quando, su iniziativa di due parlamentari, William Randal Cremer (Regno Unito) e Frédéric Passy (Francia) si tenne a Parigi la prima Conferenza interparlamentare. Nel corso del tempo, l’Unione interparlamentare si è trasformata da associazione di parlamentari, in un’Organizzazione mondiale dei Parlamenti. Attualmente l’Unione interparlamentare è un’organizzazione internazionale che riunisce i rappresentanti dei Parlamenti democraticamente eletti nei Paesi del mondo.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /