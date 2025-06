Diocesi: Urbino, nel pomeriggio presentazione di un volume sulla cattedrale

Un volume sulla cattedrale di Urbino, dedicata a Santa Maria Assunta, verrà presentato oggi, alle 17, a Urbino alla presenza di mons. Sandro Salvucci, arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, e di Maurizio Gambini, sindaco della città. Il volume verrà presentato da Anna Falcioni, presidente della Deputazione di Storia patria per le Marche, e Laura Baratin, presidente della Scuola di Conservazione e restauro dell’Università di Urbino Carlo Bo, da mons. Davide Tonti, curatore dell’opera con Sara Bartolucci e Anna Fucili. Il libro, che si avvale del lavoro grafico di Romina Rossi, raccoglie saggi di Anna Fucili, Davide Tonti, Sara Bartolucci, Claudio Paolinelli, Silvia Cuppini, Claudia Caldari, Mauro Ferrante, Biagio De Martinis e Diego Talozzi; le schede delle opere che ripropongono l’itinerario di visita alla chiesa sono a firma di Claudio Maggini, Agnese Vastano, Manuela Braconi, Elisabetta Clementi, Sara Bartolucci, Davide Tonti, Luciano Arcangeli, Fabio Fraternali, Claudia Caldari, Anna Fucili. I diversi contributi – scrive in una nota la diocesi – “confermano il profondo legame tra la Cattedrale e la Città di Urbino patrimonio dell’Unesco, uno dei più importanti centri del Rinascimento italiano i cui stilemi interagiscono anche con la chiesa principale, seppur oggi celati nell’involucro neoclassico progettato da Giuseppe Valadier”. Il saggio conclusivo documenta le ragioni stesse del libro, che contiene studi promossi proprio nella contingenza dei restauri 2016-2020, realizzati con il contributo 8×1000; saggi che cercano di far emergere aspetti meno indagati sia del contenitore architettonico sia delle opere che conserva.

