Giubileo dei governanti: Roma, sabato in Campidoglio incontro sul “Debito ecologico” con il card. Parolin e Monti

Nell’ambito degli eventi promossi in occasione del Giubileo dei governanti, che si celebrerà a Roma il 21 e il 22 giugno, nel pomeriggio di sabato l’aula Giulio Cesare in Campidoglio ospiterà dalle 17 un incontro sul tema del “Debito ecologico”. Dopo i saluti istituzionali di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma e commissario straordinario governativo per il Giubileo 2025, e di Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, l’evento proseguirà con gli interventi del senatore a vita Mario Monti e del card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano. All’incontro, che sarà presieduto da Pier Ferdinando Casini, presidente onorario dell’Unione interparlamentare, parteciperanno parlamentari, governanti, amministratori locali, autorità politiche e religiose.

