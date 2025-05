Scuola: Comunità di Sant’Egidio, oggi pomeriggio a Montecitorio un convegno su dispersione e povertà educativa

Oggi, alle 15,30, la Sala della Lupa, a Palazzo Montecitorio, ospiterà il convegno “Dispersione scolastica e povertà educativa. Buone pratiche e proposte”, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. Nel corso dell’evento verranno illustrati i risultati raggiunti dal programma “W la Scuola!”, che in diverse città italiane contribuisce al contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa. A partire da un’analisi dei dati, delle problematiche e delle buone pratiche dei diversi territori, dirigenti scolastici, insegnanti, educatori e mediatori culturali dialogheranno con il mondo delle istituzioni e della politica portando avanti proposte e soluzioni per un fenomeno in costante aumento, particolarmente dopo la pandemia.

Il programma “W la Scuola!”, attivo dal 2022, intende prevenire e arginare l’abbandono scolastico e la povertà educativa. Gli operatori del programma, i cosiddetti “facilitatori scolastici” – figura innovativa di prossimità, che è la cifra peculiare di Sant’Egidio – entrano in contatto con le scuole e le famiglie, instaurando un rapporto di collaborazione tra i diversi attori coinvolti, e offrono supporto a quei minori che hanno interrotto la frequenza scolastica. Il programma si avvale anche della collaborazione di mediatori interculturali e della consulenza specialistica di neuropsichiatri, psicologi e logopedisti.

