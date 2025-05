Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II: Roma, ieri il card. Reina ha incontrato i docenti e rinnovato il mandato del preside Bordeyne di altri 4 anni

Ieri, martedì 27 maggio, il card. Baldassarre Reina, nuovo gran cancelliere del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia, ha voluto fare un primo incontro con i professori dell’Istituto.

Vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma e gran cancelliere della Pontificia Università Lateranense, il card. Reina ha ascoltato i docenti dell’Istituto, offrendo loro l’opportunità di un dialogo di un’ora e mezza. Il cardinale ha espresso il suo desiderio di partecipare attivamente alla vita accademica dell’Istituto “come membro della squadra”.

“Questo incontro molto stimolante – dice Philippe Bordeyne, preside dell’Istituto – ha permesso al nuovo gran cancelliere di conoscere meglio la nostra visione e la nostra missione, specialmente la dimensione internazionale che ci vede presenti nel mondo con sette sezioni e tre centri associati. Il cardinale Reina ha mostrato una profonda attenzione e cura pastorale verso i nostri studenti provenienti da tanti paesi”.

Il cardinale ha inoltre annunciato il rinnovo del mandato per altri quattro anni del preside Philippe Bordeyne e ha ringraziato vivamente il suo predecessore, mons. Vincenzo Paglia, per il suo contributo alla rifondazione dell’Istituto voluta da Papa Francesco.

