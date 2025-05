Giubileo 2025: Cagliari, sabato la celebrazione per il mondo della comunicazione al santuario di Bonaria

“Condividete con mitezza la speranza che sta nei vostri cuori” (1Pt 3,15-16): è il cuore del messaggio di Papa Francesco per la 59ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si celebrerà domenica prossima. In preparazione a questa ricorrenza, la diocesi di Cagliari propone il Giubileo del mondo della comunicazione, che si terrà sabato 31 maggio nella basilica di Nostra Signora di Bonaria. Per le 9.15 è prevista l’accoglienza dei padri mercedari presso l’auditorium (piazza Bonaria-Belvedere), seguita dai saluti istituzionali del rettore della basilica, padre Eugenio Caramia, della direttrice Maria Luisa Secchi e del presidente Ucsi, Andrea Pala. Alle 9.45, don Giulio Madeddu, già direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali e presidente della Fondazione Kalaritana media, guiderà una lectio biblica sul valore evangelico della comunicazione. A conclusione, il pellegrinaggio si sposterà in basilica, dove alle 11.30 l’arcivescovo Giuseppe Baturi presiederà la celebrazione eucaristica giubilare.

L’iniziativa – promossa dall’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali in collaborazione con Ucsi Sardegna – si rivolge a giornalisti, operatori pastorali, volontari e a tutti coloro che si impegnano ogni giorno a comunicare valori, a costruire ponti e a raccontare la verità nella carità.

“In questo tempo così carico di incertezze e conflitti – afferma Maria Luisa Secchi, direttrice dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali – il Giubileo vuole essere un segno profetico e una sosta di grazia. La speranza non è un’illusione, è un lavoro quotidiano. Comunicare con mitezza è la via per rigenerare fiducia e costruire comunità”. Andrea Pala, presidente di Ucsi Sardegna, sottolinea che “ritrovarci insieme in cammino verso Bonaria è anche un gesto di responsabilità civile: raccontare il bene è un atto di coraggio, oggi più che mai”.

