Diocesi: Verona, in udienza da Leone XIV i protagonisti di Arena di pace 2024

Papa Leone XIV riceverà venerdì 30 maggio alle 10.45, presso la Sala Clementina del Palazzo apostolico, circa 300 delegati rappresentanti di associazioni e movimenti che hanno partecipato ad Arena di pace svoltasi il 18 maggio 2024 con la presenza di Papa Francesco. L’udienza, ad un anno dall’Arena di pace del 2024, vuole essere una restituzione della visita del Papa e un rilancio della stessa Arena di cui la Chiesa di Verona insieme ai Comboniani si è fatta “interprete, confermando la sua tradizione di luogo di elaborazione e di proposte intorno alla dottrina sociale della Chiesa”, di cui i “Poeti sociali”, la rivista “La Società” sono alcune delle forme, insieme alla “Scuola di pace e nonviolenza” e alle iniziative che trovano nei vari Movimenti popolari degli interlocutori determinanti. Tra i gruppi e movimenti presenti in Sala Clementina Libera, Rete italiana Pace e disarmo, le presidenze di Azione Cattolica, Acli, Mcl, Movimento nonviolento; Medici senza frontiere, Comunità Papa Giovanni, Economy of Francesco, Anpi, Agesci, Cipax, Colibrì, Pax Christi, Fondazione Perugia Assisi, Il mondo di Irene, Beati i costruttori di pace, Movimento dei Focolari, Aipec, Amnesty, Comunità Cristiane di Base, Mamme NoPFas, Ultima Generazione e Mediterranea Human Saving. Da sottolineare anche la presenza di ‘Assopace Palestina’ e ‘Un Ponte Per’ impegnate con una presenza costante nei territori palestinesi. Tra gli invitati stranieri Aziz Abu Sarah attivista palestinese e Maoz Inon attivista israeliano, i quali il 18 maggio sono stati protagonisti dell’abbraccio di pace con Papa Francesco. Confermata la presenza di Olga Karach attivista bielorussa esule in Lituania perché per “il suo impegno per l’obiezione di coscienza è minacciata di morte”. La delegazione sarà guidata dal vescovo di Verona, mons. Domenico Pompili, dai missionari comboniani e dalla Fondazione Toniolo di Verona che insieme hanno organizzato il percorso di avvicinamento e l’appuntamento di Verona 2024. Sarà presente anche il sindaco di Verona, Damiano Tommasi. La città scaligera si conferma in questo modo “punto di riferimento nel cammino condiviso alla ricerca della giustizia e della pace”.

