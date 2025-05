Diocesi: Reggio Calabria, convegno su “Rivoluzione digitale e intelligenza artificiale nei modelli di cura”

Il Grande ospedale metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria in collaborazione con la Cappellania del G.O.M. e dell’Ufficio di Pastorale della salute della diocesi di Reggio Calabria-Bova, organizza un Corso di educazione continua in medicina (Ecm) sul tema “Rivoluzione digitale e intelligenza artificiale nei modelli di cura”. Il Corso si terrà il 30 maggio presso l’Aula Spinelli del Presidio Riuniti. Porteranno i loro saluti mons. Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria-Bova; Tiziana Frittelli, commissario straordinario del G.O.M.; Pasquale Veneziano, presidente Ordine dei medici, e don Stefano Iacopino, cappellano G.O.M. e direttore dell’Ufficio di Pastorale della Salute della diocesi reggina. La giornata formativa vedrà coinvolti diversi professionisti del panorama sanitario del territorio ma anche di altri territori. Sono previste relazioni su “L’intelligenza artificiale fra antropologia ed etica” di Gian Antonio Dei Tos, medico bioeticista, coordinatore Commissione Triveneta per la Pastorale della salute; su “Le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale nella cura” di Angelo Paolo Dei Tos, ordinario di Anatomia patologica, presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e chirurgia, Università degli studi di Padova; su “Nuovi aspetti dell’intelligenza artificiale in clinica: il Progetto Fair Nael” di Carlo Morabito, ordinario di Ingegneria elettrica energetica civile ambientale e della Sicurezza all’Università Mediterranea di Reggio Calabria; su “Le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale nella sanità” di Domenico Marino, professore di Politica economica all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, componente Task force per le Applicazioni dell’Intelligenza artificiale alla Pubblica amministrazione dell’Agid.

