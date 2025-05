Diocesi: Fermo, sabato in cattedrale il canto dell’Akathistos. Domenica Giubileo degli operatori della comunicazione

A conclusione del mese di maggio, l’arcivescovo di Fermo, mons. Rocco Pennacchio, invita tutta la comunità diocesana in cattedrale per il canto dell’Akathistos – Inno alla Theotokos. L’invito si rinnova anche quest’anno, in vista di sabato 31 maggio, alle 21.15, per vivere un importante momento di preghiera che in questo Anno Santo del Giubileo della speranza si carica di un valore aggiunto: come ha scritto infatti il card. Angelo De Donatis, penitenziere maggiore, nel documento “Norme sulla concessione dell’indulgenza durante il Giubileo ordinario dell’anno 2025 indetto da Sua Santità Papa Francesco”, partecipare all’inno Akathistos permette di ricevere l’indulgenza giubilare.

Oltre alle numerose realtà mariane presenti nell’arcidiocesi di Fermo, sono invitati in modo speciale a partecipare tutti gli operatori del mondo della comunicazione dell’arcidiocesi, che in vista della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, domenica 1° giugno, potranno vivere il loro Giubileo diocesano.

Un’occasione unica, che va ad arricchire la XX edizione del Festival della comunicazione, che si apre ufficialmente venerdì 30 maggio, alle 18, nella Sala Pertini (ex mercato coperto), a Fermo. “Tra comunicazione e informazione” il titolo del convegno di apertura del Festival, che vedrà protagonisti Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero della Santa Sede per la Comunicazione, ed Enrico Mentana, direttore del Tg La7. Sarà presente l’arcivescovo Pennacchio. Anche la teologa, biblista e scrittrice Rosanna Virgili sarà presente al XX Festival della comunicazione, con una lectio biblica dal titolo “La Speranza e le sue tenere membra”, sabato 31 maggio, alle 18, a Civitanova Marche.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /