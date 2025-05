Diocesi: Oristano, venerdì mons. Carboni consacrerà due nuovi sacerdoti

Due nuovi sacerdoti per la diocesi di Oristano. Si tratta di don Francesco Soru e don Marco Ruggiu che saranno consacrati venerdì 30 maggio alle 18 in cattedrale. A presiedere la liturgia l’arcivescovo Roberto Carboni. “Il dono delle vocazioni al ministero presbiterale riempie di gioia immensa non solo tutta la Chiesa arborense ma anche il cuore dell’Arcivescovo, che attendeva con paterna sollecitudine di poter effondere il mistico gesto dell’imposizione delle mani e le pregnanti parole della grande preghiera di ordinazione”, scrive la diocesi in una nota aggiungendo che la “gioia dell’arcivescovo si fonde a quella dei candidati, delle loro famiglie, dei loro amici, delle comunità parrocchiali di provenienza e in quelle, altrettanto importanti dove don Marco e don Francesco hanno svolto generosamente il loro ministero, senza dimenticare i luoghi di formazione, il Seminario e la Facoltà Teologica”. Don Soru, 1990, è originario di Bauladu. Lo scorso maggio era stato ordinato diacono insieme a don Ruggiu, sempre in cattedrale e sempre per mano dell’arcivescovo Carboni. Dopo l’esperienza in Seminario, prima in quello di Oristano e poi in quello regionale a Cagliari, don Soru, ha deciso di fare un’esperienza di ulteriore discernimento e di radicale impegno pastorale a Frosinone nella Comunità Nuovi Orizzonti. Un’esperienza diversa che lo aiutasse a discernere meglio la sua chiamata in una realtà pastoralmente dinamica, a contatto più diretto con le povertà del nostro tempo come devianze, dipendenze, vuoto esistenziale. Nel 2022 è rientrato in Sardegna per mettersi a disposizione della diocesi arborense attraverso il servizio pastorale nelle parrocchie di San Paolo a Oristano e in quella di Silì, dove ha operato sino a oggi, col parroco don Matteo Ortu, anch’egli di Bauladu.

Don Ruggiu, classe 1998, è originario di Bonarcado, paese natale a cui è molto legato e dove è sempre rientrato, nei momenti di pausa dai suoi studi nella Facoltà Teologica della Sardegna, per collaborare col parroco priore della basilica Santa Maria e del santuario della Madonna di Bonacatu. Oggi don Ruggiu è impegnato nel suo servizio pastorale a Oristano come collaboratore in Seminario e in cattedrale e coordinatore della Pastorale giovanile vocazionale diocesana. Don Francesco Soru celebrerà la sua prima messa sabato 31 alle 18.30 nell’anfiteatro comunale di Bauladu, mentre don Marco Ruggiu celebrerà per la prima volta da novello sacerdote a Bonarcado, in basilica alle 18.30.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /