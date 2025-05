Rinnovamento nello Spirito: Marche, venerdì in contemporanea nelle diocesi adorazione eucaristica “Roveto ardente”

È in programma per la serata di venerdì 30 maggio, in contemporanea in tutte le diocesi delle Marche, l’adorazione eucaristica “Roveto ardente” proposta dal Rinnovamento nello Spirito Santo regionale in vista della Pentecoste. L’appuntamento, in dodici luoghi diversi, è per le 21.30 affinché – si legge in una nota – “dalla nostra terra si alzi un’unica voce che chiede una nuova effusione di Spirito Santo”. “Davanti a Gesù eucarestia – prosegue la nota – ogni semplice preghiera, ogni sguardo e ogni desiderio dilata i cuori ad accogliere il dono dello Spirito Santo e allarga i confini della nostra casa per includere nella nostra preghiera anche chi non conosce Dio. Invitiamo chi desideriamo a partecipare! Il nostro ‘vieni’ è il primo passo per preparare la strada alla grazia di Dio, che continua ancora oggi a distribuire benefici agli uomini”.

