Educazione e cinema: Centro culturale salesiano, domani a Roma l’evento finale di “Alice attraverso lo schermo”

(Foto Centro culturale salesiano)

800 bambini, 90 docenti, 9 scuole fra Lazio, Liguria e Toscana: sono questi i numeri di “Alice attraverso lo schermo” il progetto nazionale di educazione e cinema a cura del Ccs-Centro culturale salesiano che chiude il primo ciclo di attività con un grande evento finale in programma domani, giovedì 29 maggio, dalle ore 10, presso il Cinema Teatro Don Bosco, in via Publio Valerio 63, a Roma.

Il 29 maggio dopo i saluti istituzionali di Bruno Zambardino (Ministero della Cultura), Fabio Zenadocchio (direttore del Ccs) e Tiziana Vox (coordinatore scientifico del progetto) verranno presentati i risultati della ricerca InsideOut su studenti e docenti su cinema, emozioni e didattica a cura di Ego Research arricchiti dalle videointerviste agli studenti che hanno partecipato all’iniziativa. A seguire il backstage e la proiezione di “Palla Regina” il cortometraggio realizzato dalle classi quinte dell’Istituto San Giovanni Bosco di Roma corredate dall’intervento di Angelo Pasquini di Auxilium sul tema “Arte e empatia”. Chiude l’iniziativa l’incontro con il regista Riccardo Milani che si confronterà con i ragazzi sul lavoro svolto e risponderà alle domande degli studenti.

Il progetto “Alice attraverso lo schermo” ha come obiettivo principale aiutare i bambini della scuola primaria a comprendere quali emozioni e sensazioni trovano più difficili da gestire e riconoscere, e partendo da queste, affrontare temi fondamentali come l’inclusione in tutte le sue declinazioni: il contrasto al bullismo, l’integrazione e la valorizzazione delle differenze, la promozione della parità di genere, il dialogo interculturale e la tutela dell’ambiente.

L’iniziativa si è articolata in una serie di incontri per sviluppare una consapevolezza più profonda del cinema come mezzo di comunicazione e come esperienza, seguiti dalla proiezione di film e cortometraggi studiati per il pubblico della scuola primaria. In programma anche laboratori sulle specifiche professioni del cinema per offrire ai bambini l’opportunità di esplorare diverse competenze come la scrittura e la fotografia.

“Alice attraverso lo schermo – sottolinea Fabio Zenadocchio, direttore del Centro culturale salesiano – si inserisce nel solco delle attività dedicate dall’educazione all’immagine ed è un’occasione per consolidare il rapporto con le scuole, che hanno accolto la nostra proposta con entusiasmo. L’iniziativa è dedicata agli spettatori del futuro per sostenerli nell’utilizzo dei media e nel consumo dei video, promuovendo principi di inclusione, solidarietà e partecipazione”. “Il progetto mira – conclude Zenadocchio – a esplorare l’educazione emotiva e l’uso consapevole dei media digitali con lo scopo di favorire lo sviluppo dell’identità personale dei bambini, la loro sensibilità e le capacità di socializzazione”.

“Alice attraverso lo schermo” è un progetto del Centro culturale salesiano avviato nell’ambito del Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola promosso dal Ministero della Cultura e il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il Centro culturale salesiano è un’associazione che opera nel campo della comunicazione sociale mediante lo studio, la sperimentazione, la promozione, la formazione, l’organizzazione e la realizzazione di progetti ed iniziative relative alla cultura e all’arte nei possibili molteplici aspetti.