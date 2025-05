Strage di Capaci: Libera Reggio Calabria, domani convegno con autorità e studenti su “Capaci di Memoria: Libera Games25”

In occasione del 33° anniversario della strage di Capaci, il Coordinamento Libera Reggio Calabria, il Comitato provinciale del Centro Sportivo Italiano (Csi) di Reggio Calabria e la Giunta distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) di Reggio Calabria, organizzano l’iniziativa “Capaci di Memoria: Libera Games25”, che si terrà domani, venerdì 23 maggio alle ore 10.30 presso la sala “F. Perri” di palazzo “Corrado Alvaro” in Piazza Italia a Reggio Calabria. All’incontro prenderanno parte, inoltre, le ragazze e i ragazzi, frequentanti il biennio di alcune scuole superiori della città di Reggio Calabria, i quali hanno partecipato al progetto “Libera Games25”, che ha visto lo sport come “strumento per fare Memoria delle Vittime Innocenti del territorio, generare Giustizia sociale e promuovere Comunità”, spiega una nota. Alla presenza della massime autorità del territorio, dopo i saluti istituzionali, l’iniziativa prevede gli interventi del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, Emanuele Crescenti e del referente distrettuale per la legalità dell’’ANM, Lucia Antonella Bongiorno, la consegna di alcuni riconoscimenti alle studentesse e agli studenti che hanno preso parte al percorso. Le conclusioni saranno affidate al Procuratore della Repubblica FF presso il Tribunale di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo. Un’occasione “importante per ricordare non solo il sacrificio di chi ha perso la vita per rendere il nostro Paese più libero dalle mafie ma anche l’impegno di quelle donne e uomini dello Stato che, quotidianamente, lavorano per affrancare i nostri territori da ogni forma di potere criminale che nega la dignità umana”.

