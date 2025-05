Imprese: Ucid Roma, il 28 maggio incontro “Ecosistema Lazio. Istituzioni e finanza a servizio dello sviluppo”

(Foto Ucid Roma)

Sarà dedicato all’“Ecosistema Lazio. Istituzioni e finanza a servizio dello sviluppo” l’evento che avrà luogo mercoledì 28 maggio, dalle 17.30 presso la Sala Quaroni di Eur spa, per iniziativa della Sezione di Roma dell’Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti) con l’obiettivo di fare squadra per sostenere la crescita delle imprese del territorio. Dopo i saluti di Enrico Gasbarra, presidente Eur spa, Claudio Carserà, ad Eur spa, e Giorgio Gulienetti, presidente Ucid Roma, ad aprire i lavori sarà il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

L’evento, promosso dalla Commissione Innovazione dell’Ucid Roma coordinata da Valerio Rositani, proseguirà con la tavola rotonda “Dalla visione al capitale: come le istituzioni finanziarie sostengono lo sviluppo delle Pmi”, con gli interventi di Francesco Minotti, ad di Mediocredito Centrale, e Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova, coordinati da Marco Italiano. Le conclusioni saranno affidate a Massimo Milani, segretario della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati.