Cooperazione: in Calabria dal 30 maggio al 1° giugno la IV edizione del Villaggio Sud Agrifest 2025 con la benedizione per chi lavora la terra

Dal 30 maggio al 1° giugno 2025 torna, in località Vatoni a Taurianova, il Villaggio Sud Agrifest – Festival della Cooperazione, giunto alla sua quarta edizione. Un evento che, anno dopo anno, si conferma come uno dei più importanti appuntamenti dedicati alla cooperazione, all’innovazione e alla sostenibilità, con un programma ricco di incontri, concerti, esposizioni e momenti di riflessione che coinvolgono istituzioni, imprese, scuole, università, rappresentanze del mondo agricolo, politico e culturale. Tra le tante iniziative in calendario, una delle novità più significative dell’edizione 2025 sarà la benedizione dei trattoristi e di tutti i lavoratori della terra, che ogni giorno, con fatica e dedizione, custodiscono il nostro territorio. Una terra che, nella Piana di Gioia Tauro e in tutta la Calabria, rappresenta “identità, lavoro e speranza”, spiegano i promotori. Ai lavoratori e alle lavoratrici della terra – spesso “invisibili ma indispensabili” – il Villaggio vuole dire “grazie”, riconoscendo il valore umano e sociale del loro impegno quotidiano. La benedizione, prevista per il 31 maggio alle ore 10:00, sarà impartita da mons. Giuseppe Alberti, vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, e precederà la Gara di abilità dei trattoristi, dedicata al giovane Francesco Galluccio, esempio autentico di impegno e dedizione al lavoro nei campi. Una gara in cui i trattoristi mettono in gioco passione, precisione e coraggio, resa possibile grazie al sostegno di De Masi Macchine Agricole, che ogni anno scommette sul talento e sull’orgoglio contadino, offrendo tre super premi a chi ogni giorno lavora la terra. Una cerimonia che vuole essere “segno di speranza e gratitudine, ma anche di rinnovata responsabilità collettiva verso chi lavora la terra e ne custodisce i frutti”, con la certezza che esista un valore autentico nella fatica quotidiana dei contadini – come ha ricordato Papa Leone XIV nella sua prima udienza pubblica, quando, per rendere più concreta la parabola del seminatore, ha scelto di evocare un’opera d’arte: Il seminatore al tramonto di Vincent Van Gogh.

