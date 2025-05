Editoria: Roma, il 27 maggio la presentazione del volume “Pellegrini e spettatori” sui Giubilei e i media

Sarà presentato lunedì 27 maggio alle ore 11, presso il Salone degli Arazzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy (via Veneto 33, Roma), il volume “Pellegrini e spettatori. I Giubilei, il treno, i media”, edito da Giunti. Il libro è frutto di un progetto promosso dalla Fondazione Mac (Memorie audiovisive del cattolicesimo) e dalla Fondazione Fs Italiane. Contiene l’introduzione del direttore generale della Fondazione Fs, Luigi Cantamessa, i saggi dei curatori Gianluca Della Maggiore e Dario Edoardo Viganò, e i contributi di Gabriele Ragonesi, Gabriele Romani, Andrea Pepe, David Gargani, Danilo Boriati e Anna Villari. Il volume, arricchito da immagini inedite provenienti dagli archivi della Fondazione Fs, dell’Istituto Luce e dell’Archivio Apostolico Vaticano, approfondisce il rapporto tra Chiesa, mezzi di comunicazione e modernizzazione della mobilità. Al centro della riflessione, il modo in cui la rete ferroviaria e i media hanno inciso sulla dimensione pubblica e rituale dei Giubilei tra Ottocento e Novecento, modificando le forme del pellegrinaggio a Roma e l’esperienza stessa dell’Anno Santo da parte dei fedeli.

