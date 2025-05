Con i Bambini: confermato alla presidenza Marco Rossi-Doria per secondo mandato

Marco Rossi Doria (Foto: "Con i Bambini")

L’assemblea dei soci di Con i Bambini, nella riunione presso la sede del socio unico Fondazione Con il Sud, ha rinnovato gli organi dell’impresa sociale confermando alla presidenza Marco Rossi-Doria che si appresta al suo secondo mandato.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Con i Bambini, in carica per quattro anni, è dunque composto da Marco Rossi-Doria (presidente) e dai Consiglieri: Ewa Eugenia Blasik (Anteas), Diego Dutto (Legacoop sociali), Manuela Filiberti (Fondazione Monte di Lombardia), Chiara Mannoni (Fondazione Cr Firenze), Maurizio Mumolo (Forum nazionale Terzo Settore), Aldo Piermattei (Fondazione Carivit), Giorgio Righetti (Acri), Roberto Santoro (Acli). In qualità di revisore dei conti viene confermato Mario Salaris (Fondazione Sardegna). Il nuovo collegio sindacale è composto da: Giorgio Granola (sindaco supplente- Fondazione Cr Fano), Gianluca Mezzasoma (sindaco supplente, Agesci), Marina Montaldi (sindaco, Arci), Monica Poletto (sindaco, Cdo opere sociali), Margherita Spaini (presidente Collegio – Fondazione Crt).

La Fondazione Con il Sud, apprezzando il significativo lavoro svolto in questi anni dal presidente e dai consiglieri, revisore e collegio sindacale, augura a tutti loro buon lavoro e di proseguire nell’importante impegno congiunto di contrasto al fenomeno della povertà educativa minorile.

L’impresa sociale Con i Bambini, società senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud, è nata nel giugno 2016 per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, costituito nel 2016 da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, con Governo e Terzo Settore.

Attraverso decine di bandi e iniziative, Con i Bambini ha selezionato complessivamente oltre 800 progetti in tutta Italia, tra cui oltre 40 idee progettuali legate alle iniziative in cofinanziamento con altri enti erogatori. Nella gestione dei bandi, è stato introdotto l’elemento della valutazione di impatto. I progetti approvati, sostenuti con un contribuito di 497 milioni di euro, coinvolgono oltre mezzo milione di bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie. Attraverso i progetti sono state messe in rete oltre 9.500 organizzazioni, tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati rafforzando le “comunità educanti” dei territori. L’assemblea dei soci ha inoltre deliberato un aggiornamento dello Statuto. Il nuovo documento sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito.