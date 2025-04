Ucraina: il card. Krajewski consegna quattro ambulanze nelle zone di guerra

Il card. Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa, è partito per l’Ucraina per consegnare quattro ambulanze destinate alle zone di guerra. È quanto comunica l’Elemosineria apostolica. La missione, la decima compiuta dal cardinale nel Paese, si svolge nel contesto del Giubileo della Speranza. Nel messaggio Urbi et Orbi di Pasqua 2024, Papa Francesco aveva ricordato che “le guerre che dilagano nel mondo” chiudono “le porte della vita”. Il Papa continua a richiamare l’attenzione sull’Ucraina sia nella preghiera dell’Angelus sia negli appelli per la pace, con riferimento anche ad altri scenari come Palestina, Israele, Myanmar, Kivu e Sudan. Nella Bolla “Spes non confundit”, Francesco sottolinea che “l’esigenza della pace interpella tutti e impone di perseguire progetti concreti”. Il card. Krajewski, accompagnato da tre autisti provenienti dall’Ucraina, porterà le ambulanze e sarà vicino alla popolazione colpita dal conflitto, come segno della vicinanza del Papa.

